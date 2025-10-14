الكرملين: نأمل أن يسهم نفوذ واشنطن في تسوية أزمة أوكرانيا

عواصم (وكالات)

قال الكرملين، أمس، إنه يرحّب برغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التركيز على السعي لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، بعد تحقيق وقفٍ لإطلاق النار في غزة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي في موسكو، أن روسيا لا تزال منفتحة على إجراء محادثات، معرباً عن أملها في أن تتمكن الولايات المتحدة من استخدام نفوذها للضغط على أوكرانيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وذكر أن روسيا «لا تزال منفتحة على الحوار السلمي» بشأن الأزمة الأوكرانية، معرباً عن استعدادها للتسوية السياسية، رغم استمرار العمليات العسكرية الخاصة على الأرض في ظل غياب بدائل واقعية في الوقت الراهن.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن بلاده «ترحب بالجهود الأميركية الرامية إلى إيجاد مخرج دبلوماسي للصراع»، وأعرب عن أمل موسكو في أن «يسهم النفوذ الأميركي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي الرئيس الأميركي في دفع كييف نحو اتخاذ خطوات إيجابية باتجاه التسوية».

وأشاد الكرملين بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وقال إنه «أثبت كفاءته في التفاوض»، معرباً عن أمله في أن تساهم موهبته الدبلوماسية، في إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية الراهنة.

وفي الوقت نفسه، دعا الكرملين إلى التريث قبل التعليق على التقارير التي تتحدث عن تزويد كييف بصواريخ «توماهوك»، مشيراً إلى ضرورة انتظار نتائج الاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة القادم، قبل إصدار أي تقييمات رسمية.



لقاء ترامب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أنه سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الأوكرانية كييف إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: «سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع».

وأضاف «نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أودّ اقتراحها على الرئيس»، من دون أن يكشف أي تفاصيل، معرباً عن أمله في لقاء ترامب الجمعة.

كما أشار إلى اجتماعات في الولايات المتحدة مع ممثلي «شركات عسكرية» وأعضاء في الكونغرس، موضحاً أن القضية الرئيسية ستكون الدفاع الجوي، لكنني سألتقي أيضاً ممثلي شركات في قطاع الطاقة.

ميدانياً، شنت القوات الروسية، هجوماً جوياً باستخدام قنابل انزلاقية قوية وطائرات مسيّرة على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص وضرب مستشفى رئيسي، بحسب ما أفاد مسؤولون أمس.

وقال حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن الهجوم الروسي على خاركيف في شمال شرق أوكرانيا أصاب المستشفى الرئيسي في المدينة، مما اضطر السلطات إلى إجلاء 50 مريضاً.

من جانبه، قال زيلينسكي، عبر تطبيق «تليجرام»، إن الأهداف الرئيسية للهجوم كانت منشآت الطاقة، دون أن يذكر تفاصيل عن الأهداف التي تم استهدافها.