«النقد الدولي»: «اتفاق غزة» يتيح فرصة لانتعاش اقتصادي دائم

واشنطن (الاتحاد)

قالت بيتيا كويفا بروكس نائبة كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أمس، إن اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس يتيح فرصة لانتعاش اقتصادي دائم في المنطقة.

وأضافت كويفا بروكس أن الصندوق على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنعاش غزة والاقتصادات الإقليمية التي تأثرت بشدة بالصراع، بما في ذلك مصر والأردن.

وأفادت بأن الصندوق رفع بالفعل توقعاته الخاصة بمصر إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 4.3 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، بفضل انتعاش قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير النفطية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، أن تنفيذ برنامج إعمار قطاع غزة وإعادة الحياة إليه يتطلب دعماً عربياً ودولياً كبيراً، مشدداً على أن هذا الدعم يجب أن يكون مسانداً للدور الفلسطيني لا بديلاً عنه.

جاء ذلك خلال كلمة لمصطفى، في جلسة الحكومة الأسبوعية، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».