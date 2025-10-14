الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مستوطنون إسرائيليون يقطعون 150 شجرة ويحرقون مركبة بالضفة الغربية

سيارة أحرقها مستوطنون في قرية فلسطينية بالضفة (أ ف ب)
15 أكتوبر 2025 01:15

رام الله (الاتحاد)

قطع مستوطنون إسرائيليون، أمس، أكثر من 150 شجرة زيتون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا مركبة فلسطينية.
وقالت منظمات حقوقية إن مجموعات من المستوطنين أقدمت على تكسير وتخريب أكثر من 150 شجرة زيتون في سهل قاعون بقرية «بردلة» في الأغوار الشمالية.
وقال شهود عيان إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة بالأشجار المعمرة، والتي تمثل مصدر رزق أساسي للمزارعين.
وتأتي هذه الأعمال ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.
في السياق، أوضحت منظمات حقوقية أن مستوطنين أقدموا على إحراق مركبة فلسطينية في بلدة بيتين شرق رام الله، وسط الضفة.
وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي ضمن الهجمات المتكررة التي ينفذها المستوطنون ضد الممتلكات الفلسطينية، مستهدفةً زعزعة الأمن والاستقرار في القرى والمجتمعات المحلية.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية نفذ المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية في عامي الحرب، تسببت بمقتل 33 فلسطينياً وتهجير 33 تجمعاً بدوياً فلسطينياً.

مستوطنون إسرائيليون
إسرائيل
المستوطنون الإسرائيليون
فلسطين
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
أشجار الزيتون
