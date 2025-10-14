إسرائيل تقرر عدم فتح معبر رفح وتقلص المساعدات الإنسانية لغزة

غزة (الاتحاد)

قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أنها لن تعيد فتح معبر رفح غداً الأربعاء، كما هو منصوص عليه في اتفاق إنهاء حرب غزة، وتقليص المساعدات الإنسانية للقطاع، بحجة عدم تسليم حماس رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين الذين توفوا في القطاع.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن تل أبيب ستقلص كذلك، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، كـ«جزء من العقوبات المفروضة على حماس».

وأضافت أن الخطوة تأتي بعد تقييم لمسؤولي وزارة الدفاع خلص إلى أن «(حماس) لم تقم بجهود كافية لإعادة رفات بقية المحتجزين».

وفي وقت سابق أمس، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن تسليم رفات الرهائن والمعتقلين الذين قتلوا في حرب غزة سيستغرق وقتاً، ووصفت الأمر بأنه «تحدٍّ هائل» بالنظر إلى صعوبة العثور على الرفات وسط أنقاض غزة.

وذكر كريستيان كاردون المتحدث باسم اللجنة: «هذا تحدٍّ أكبر حتى من إطلاق سراح الأحياء، إنه تحد جسيم»، مضيفاً أن الأمر ربما يستغرق أياماً أو أسابيع وأن هناك احتمالاً ألا يتم العثور عليهم أبداً.

وأضاف «أعتقد أن هناك خطراً واضحاً يتمثل في أن يستغرق ذلك وقتاً أطول بكثير، نطالب الأطراف بأن يكون هذا الأمر على رأس أولوياتهم».