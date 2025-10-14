الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«العالمي للتسامح والسلام»: الوضع الإنساني في غزة لا يزال مأساوياً رغم وقف الحرب

أحمد الجروان خلال مشاركته في فعاليات أسبوع جنيف للسلام (وام)
15 أكتوبر 2025 01:15

جنيف (وام)

شارك معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في الاجتماع الاستشاري حول الحلول المحلية للتعايش السلمي، الذي عقد أمس، في قصر الأمم بمدينة جنيف ونظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك ضمن فعاليات أسبوع جنيف للسلام.
وأكّد الجروان في كلمته خلال الاجتماع أنّ تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يكون بجهود دولية فقط، بل يجب أن ينطلق من الداخل، من المجتمعات المحلية نفسها، عبر المدارس، والبيوت، ومبادرات الشباب والقيادات المحلية، ومن خلال القدرة على إدارة الاختلافات بروح من الاحترام والتفاهم.
وأشار معاليه إلى أنّ المجلس العالمي للتسامح والسلام يعمل اليوم في أكثر من 100 دولة، من خلال الشراكات مع البرلمانات والجامعات والمؤسسات الثقافية، لتعزيز قيم التسامح والتعايش، وتمكين الفئات المحلية بالتعليم والحوار والعمل البرلماني المشترك.
وتطرّق الجروان إلى التحديات الراهنة في مناطق النزاع، موضحا أنّ الوضع الإنساني في غزة رغم وقف الحرب لا يزال مأساوياً وغيرها من المناطق حول العالم.
وأكد معاليه أنّ هذه المآسي تحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وإنسانية لحماية الإنسان.

