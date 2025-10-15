الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الأخبار العالمية

عاصفة نادرة تجتاج جنوب كاليفورنيا

صورة جوية من المياه المتدفقة في نهر بكاليفورنيا.
15 أكتوبر 2025 07:20

اجتاحت عاصفة نادرة في شهر أكتوبر أجزاء من جنوب كاليفورنيا يوم الثلاثاء، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما هدد الأحياء التي تضررت من حرائق الغابات باحتمال حدوث انهيارات طينية، ودفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء في بعض المناطق. ومع تحرك الأمطار الغزيرة تم الإبلاغ عن بعض الحوادث على الطرق التي غمرتها المياه. وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرات من فيضانات مفاجئة في عدة مقاطعات شهدت حرائق غابات مؤخرا. وبلغت كميات الأمطار في جبال مقاطعة فينتورا نحو 9ر8 سنتيمترات، بينما سجلت الضواحي الغربية لمدينة لوس أنجليس ما يصل إلى 5 سنتيمترات، وفقا للأرصاد الجوية. وأنقذ رجال الإطفاء شخصين من نهر لوس أنجلوس الذي ارتفع منسوبه بشكل خطير. وأمرت السلطات بإخلاء نحو 115 منزلا، معظمها في منطقتي باسيفيك باليسيدز وماندفيل كانيون، حيث اجتاح حريق هائل المنطقة في شهر يناير الماضي. كما صدرت أوامر إخلاء للأحياء الواقعة في الوديان بمقاطعة أورانج، جنوب لوس أنجلوس.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
كاليفورنيا
لوس أنجلوس
