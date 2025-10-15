الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اجتماع وزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي في بروكسل

شعار «الناتو»
15 أكتوبر 2025 09:19

يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات تتركز على مستويات الإنفاق العسكري، وقدرات الدفاع الأوروبية، إضافة إلى دعم أوكرانيا. ويبدأ وزراء الناتو مشاوراتهم بعقد أول اجتماع لهم منذ أن أطلق الحلف في سبتمبر الماضي مهمة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المجال الجوي للدول الأعضاء في شرق أوروبا.
وينتظر أن يشارك وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث في الاجتماع. كما ينضم وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال إلى نظرائه في الناتو بعد ظهر الأربعاء. وفي المساء، يعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعا لبحث سبل تعزيز جاهزية الاتحاد الدفاعية استعدادا لقمة القادة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.

المصدر: وكالات
حلف الناتو
بروكسل
الناتو
