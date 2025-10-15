الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ثوران بركان في جزيرة فلوريس بإندونيسيا والسلطات تحذر

بركان «ليوتوبي»(أرشيفية)
15 أكتوبر 2025 08:15

عاد بركان ليوتوبي لاكي-لاكي الواقع في جزيرة فلوريس شرقي إندونيسيا إلى الثوران مرّات عدة مساء الثلاثاء، ممّا دفع السلطات إلى إصدار أعلى مستوى إنذار على الإطلاق.
وقالت وكالة البراكين الوطنية في بيان إنّ البركان البالغ ارتفاعه 1584 مترا سجّل أقوى ثوران له فجر الأربعاء في الساعة 1:35 (17:35 ت غ) إذ قذف مواد بركانية وصلت إلى ارتفاع عشرة كيلومترات فوق قمته.
وفي أول ثوران له مساء الثلاثاء قذف البركان رمادا إلى ارتفاع تسعة كيلومترات فوق القمة.
وجاءت هذا الثوران بعد أن رفعت وكالة الجيولوجيا مساء الثلاثاء مستوى الإنذار البركاني إلى الدرجة الرابعة، الأعلى على الإطلاق في مستويات الإنذار الأربعة في منظومة التحذير المبكر الإندونيسية.
وأوصى مدير الوكالة، محمد وافد، السكّان والسياح على حد سواء بالبقاء على بُعد ستة كيلومترات على الأقلّ من فوهة البركان، ودعاهم إلى توخّي الحذر من تدفقات الطين أو حطام المواد البركانية.
كما حذّر وافد من أنّ "قذف الرماد قد يعطّل عمليات ومسارات طيران" الطائرات.
وعُلّقت العمليات في مطار ماوميري الواقع على بُعد 60 كيلومترا من البركان والمخصص للرحلات الداخلية.
وسبق لهذا البركان أن ثار في يوليو الماضي حين قذف عمودا هائلا من الرماد بارتفاع 18 كيلومترا، ممّا أدّى إلى إلغاء حوالي عشرين رحلة جوية في مطار جزيرة بالي، الواقعة على بُعد حوالي 800 كيلومتر إلى الغرب.
وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع، نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ.

أخبار ذات صلة
"مكبر الصوت" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب
السعودية والعراق.. «التأهل المباشر» في «الموقعة النارية»
المصدر: وكالات
ثوران بركان
بركان
إندونيسيا
آخر الأخبار
جرافة تقوم بإزالة الأنقاض من أحد شوارع مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء إزالة الركام والأنقاض وفتح الشوارع في غزة
اليوم 01:29
جانب من اجتماع قمة وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الناتو» يسعى لتسريع بناء «جدار المسيرات» لحماية أجوائه
اليوم 01:29
دعم الإمارات متواصل للشعب السوداني في مجالات الإغاثة والتنمية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: أكاذيب «سلطة بورتسودان» محاولات يائسة للهروب من الفشل الداخلي
اليوم 01:29
مدرسة مدمرة في شمال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أولويتنا إعادة 640 ألف طالب للدراسة في غزة
اليوم 01:29
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق باكستاني أفغاني على وقف إطلاق النار
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©