الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 14 دولة لشغل عضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات بدءا من مطلع العام المقبل، وذلك في إطار جلسة عامة، عقدتها الجمعية أمس الثلاثاء بمقرها في نيويورك.

وفاز بالمقاعد الأربعة المخصصة للمجموعة الأفريقية كل من، أنغولا بتأييد 179 صوتا، ومصر بتأييد 173 صوتا، وموريشيوس بتأييد 181 صوتا، وجنوب أفريقيا بتأييد 178 صوتا.

وعن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، فقد فاز بالمقاعد الأربعة المخصصة، كل من الهند بتأييد 177 صوتا، والعراق بـ 175صوتا، وباكستان بتأييد 178صوتا، وفيتنام بتأييد 180.

وفاز بالمقعدين المخصصين لمجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، كل من شيلي 173 صوتا، والإكوادور بـ 171 صوتا.

بينما فاز بالمقعدين المخصصين لمجموعة دول أوروبا الغربية والدول الأخرى، كل من إيطاليا بـ 179 صوتا، والمملكة المتحدة بتأييد 161 صوتا.

وفاز بالمقعدين المخصصين لمجموعة دول وسط وشرق أوروبا، كل من إستونيا بـ 171، وسلوفينيا بواقع 176 صوتا.

ويتولى مجلس حقوق الإنسان مهمة مناقشة كل المسائل المتصلة بحقوق الإنسان على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.