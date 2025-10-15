الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اتفاق باكستاني أفغاني على وقف إطلاق النار

تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
16 أكتوبر 2025 01:29

إسلام اباد (وكالات) 

وافقت باكستان وأفغانستان على وقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة، على ما أفادت الخارجية الباكستانية بعد مواجهات عنيفة عبر الحدود في الأيام الأخيرة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: «الحكومة الباكستانية والحكومة الأفغانية قررتا وقفاً لإطلاق النار مؤقتاً لمدة الساعات الـ48 المقبلة».
وفي كابول، قالت حكومة طالبان إنها أصدرت الأوامر لجيشها لاحترام وقف إطلاق النار مع باكستان على ما أفاد ناطق رسمي.
واندلعت اشتباكات جديدة أمس على الحدود الباكستانية الأفغانية المضطربة، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة مدنيين وعسكريين، وأطاح بهدوء هش بعد اشتباكات وقعت مطلع الأسبوع وأودت بحياة العشرات.
وكانت المواجهات التي وقعت مطلع الأسبوع هي الأسوأ بين الجارتين منذ عام 2021 رغم تكرار وقوع اشتباكات بين قوات الأمن من الجانبين على طول حدود متنازع عليها تمتد لنحو 2600 كيلومتر. وقالت أفغانستان، إن أكثر من 12 مدنياً قُتلوا وأصيب 100 آخرون عندما شنت القوات الباكستانية هجمات في الساعات الأولى من صباح أمس في منطقة سبين بولدك.
وذكرت باكستان أن أربعة من مواطنيها أصيبوا في هجمات شنتها أفغانستان في منطقة تشامان المقابلة لسبين بولدك عبر الحدود.
وفي واقعة ثانية، قال مسؤولان أمنيان باكستانيان: إن مواجهات بين الجيش ومسلحين بمنطقة أوراكزاي الحدودية الباكستانية أسفر عن مقتل ستة أفراد من قوات شبه عسكرية وإصابة ستة آخرين، مضيفين أن تسعة مسلحين قُتلوا أيضاً، وأن الاشتباك اندلع أثناء عملية تمشيط في المنطقة التي شن فيها مسلحون هجوماً الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 11 جندياً باكستانياً. 
وسُمع دوي انفجارين جديدين مساء أمس في وسط كابول، بعد تجدد المواجهات مع باكستان. 
وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد: إن صهريج نفط انفجر بالإضافة إلى محول كهربائي، مما تسبب في اندلاع حرائق في العاصمة الأفغانية، حيث جابت سيارات الإسعاف وسط المدينة.

