«الغذاء العالمي»: تراجع التمويل يهدد 14 مليوناً بالجوع

جنيف (وكالات)

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، أن الخفض الحاد في برامج التمويل من جانب كبار المانحين لديه، تضر بعملياته في ست دول، محذراً من أن ما يقرب من 14 مليون شخص قد يصلون إلى مستويات جوع طارئة.

وأوضح برنامج الغذاء العالمي في تقرير جديد له، أن حجم التمويل الذي حصل عليه هذا العام «لم يواجه تحدياً أكبر في أي وقت مضى»، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى خفض الإنفاق من جانب الولايات المتحدة، وغيرها من الجهات المانحة الغربية الرائدة.

وحذر البرنامج من أن 13.7 مليون شخص ممن يحصلون على المساعدات الغذائية قد يدخلون في مستويات جوع طارئة في ظل خفض التمويل، مضيفاً أن الدول التي تواجه «اضطرابات كبيرة» هي أفغانستان والكونغو وهايتي والصومال وجنوب السودان والسودان.

في السياق، حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن عشرات الآلاف من العائلات في أفغانستان لا تزال تفتقر إلى المأوى والمساعدات الإنسانية مع اقتراب الشتاء، وذلك بعد مرور شهر على زلزال قوي بلغت قوته 6 درجات ضرب جنوب شرق البلاد.

وأكد بيان للصليب الأحمر الدولي أنه توصل بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الأفغاني من تقديم الرعاية الصحية الطارئة والمأوى والغذاء والمساعدات النقدية لما يقرب من 90 ألف شخص، لكن الاحتياجات لا تزال هائلة.