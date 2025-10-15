الشرع يجري مباحثات مع بوتين في الكرملين

موسكو (وكالات)

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، نظيره السوري أحمد الشرع في الكرملين، حيث أجريا مباحثات ناقشت ملفات عدة، في زيارة هي الأولى من نوعها للشرع إلى موسكو.

وخلال اللقاء، قال بوتين: إن التعاون بين روسيا وسوريا سيجلب نتائج جيدة للبلدين، وإن العلاقات بين موسكو ودمشق قوية منذ أكثر من 80 عاماً، مضيفاً، أن موسكو مستعدة للتواصل عبر وزارتي الخارجية في البلدين.

ولفت بوتين إلى أن اللجنة المشتركة للبلدين سوف تستأنف عملها، قائلاً: «نحن مستعدون لإنجاز مشاريع عدة»، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية في سوريا شكلت نجاحاً كبيراً، وستعزز الروابط بين القوى السياسية كافة، وفق وصفه.

من جهته، قال الرئيس السوري، إن بلاده تعمل على إعادة تعريف طبيعة العلاقات بروسيا، مؤكداً احترام كل ما مضى من اتفاقيات مع موسكو، كما أكد أن هناك علاقات قوية بين سوريا وروسيا، مشيراً إلى العمل على إعادة ربط هذه العلاقات.

ووصل الشرع، في وقت سابق أمس، إلى موسكو رفقة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ومسؤولين اقتصاديين وعسكريين آخرين.

وصرح الكرملين بأن بوتين والشرع سيناقشان مصير القاعدتين الروسيتين الرئيسيتين في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، إلى جانب قاعدة بحرية في طرطوس.