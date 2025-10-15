«الناتو» يسعى لتسريع بناء «جدار المسيرات» لحماية أجوائه

موسكو (وكالات)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، أمس، أن الحلف والاتحاد الأوروبي يعملان معاً على إنشاء «جدار المسيرات» لحماية الدول الأعضاء من اختراقات الطائرات المسيّرة.

وفي تصريحات قبيل اجتماع وزراء دفاع الحلف، قال روته إن «الناتو» والاتحاد الأوروبي لهما أدوار مختلفة، حيث يقدّم «الناتو» القدرات العسكرية، بينما يمتلك الاتحاد الأوروبي النفوذ الاقتصادي، من خلال السوق الداخلية، والتأكد من توفر التمويل.

وأشار روته إلى أن دول الحلف تعهدت بالفعل بتقديم ملياري يورو ضمن برنامج المشتريات الدفاعية الموجّهة لأوكرانيا، مضيفاً، «سنناقش كيفية تعزيز جهودنا في مواجهة التطورات الجديدة، مثل الهجمات بالطائرات المسيّرة».

بدوره، قال وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، أمس، إن حلف «الناتو» بحاجة إلى إيجاد وسيلة «أكثر كفاءة»، للتعامل مع الطائرات المسيّرة التي تخترق مجاله الجوي، بدلاً من استخدام مقاتلات F-35 لإسقاطها، وذلك في ضوء الحوادث الأخيرة لاختراق طائرات مسيّرة الأجواء البولندية.

في غضون ذلك، أعلنت أوكرانيا وروسيا أمس، إسقاط عشرات المسّيرات بهجمات متبادلة الليلة الماضية، في حين أمرت السلطات في كييف بإخلاء بلدات قرب مدينة كوبيانسك، وأفادت روسيا بالسيطرة على بلدة نوفوبافلوفكا. وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها أسقطت 86 مسيّرة روسية من بين 113 استهدفت مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت 59 مسيّرة أوكرانية في مناطق عدة الليلة الماضية. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة نوفوبافلوفكا في دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا.

وأمس الأول، أمرت السلطات الأوكرانية بإخلاء عشرات البلدات قرب مدينة كوبيانسك المدمرة، وعزت ذلك إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة التي تتعرض لهجمات روسية مكثفة.

وكتب أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، على تطبيق تيليجرام أن السلطات طلبت من 409 عائلات تضم 601 طفل مغادرة 27 بلدة. وقال مسؤول آخر في المنطقة المتضررة في وقت لاحق، إن قائمة المناطق التي تقرر إجلاء السكان منها زادت إلى 40 منطقة.

وتتقدم القوات الروسية منذ أشهر صوب مدينة كوبيانسك، التي تنظر موسكو إليها باعتبارها هدفاً رئيساً في زحفها غرباً عبر وسط وشرق أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وعلى صعيد متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن فريقاً تابعاً للمنظمة في أوكرانيا تعرض لهجوم، في أثناء مهمة مع قافلة تابعة للأمم المتحدة.

وأضاف تيدروس، أمس -عبر منصة إكس- أن شاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي تضررتا جراء الهجوم، مجدداً دعوته لوقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني.