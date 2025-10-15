السلطة الفلسطينية: جاهزون لتشغيل معبر رفح

رام الله (الاتحاد)

أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، جاهزيتها لتشغيل معبر رفح بين مصر وغزة من الجانب الفلسطيني، وعبرت في الوقت نفسه عن مخاوف بشأن من سيتحمل تكاليف إعادة إعمار القطاع المدمر.

وقال محمد اشتية المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية: «نحن الآن جاهزون للعمل من جديد، وقد أبلغنا جميع الأطراف باستعدادنا لتشغيل معبر رفح».

وأكد اشتية أن الاتفاق مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدعم السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح بفاعلية لا يزال سارياً.

وقال اشتية لصحفيين في جنيف خلال زيارة إلى سويسرا حيث التقى بوزير خارجيتها إينياتسيو كاسيس: «لسنا بحاجة إلى اتفاق جديد، فهناك اتفاق بالفعل، وأعتقد أنه الآن في طور الترتيبات النهائية لوضعه موضع التنفيذ».