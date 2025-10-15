الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأردن يدعو إلى ضمان تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة

نازحون فلسطينيون يعودون إلى ما تبقى من مدينة غزة وسط ركام الأنقاض (أ ف ب)
16 أكتوبر 2025 01:28

عمّان (الاتحاد)

دعا ملك الأردن عبدالله الثاني، إلى ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعمل مع جميع الأطراف لاستكمال جميع مراحله.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين أجراهما مع بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ضمن جولة أوروبية  تشمل 4 دول، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.
وقال البيان إن الملك عبدالله أكد، خلال اللقاءين، ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بكميات كافية لجميع الفلسطينيين.
وشدّد على ضرورة عمل جميع الأطراف بشكل فاعل من أجل استكمال جميع مراحل الاتفاق، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر، وفق الخطة ذاتها.
وأكد الملك عبدالله ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كافية إلى جميع مناطق القطاع.
كما دعا إلى «ضرورة البناء على الاتفاق لاستعادة التهدئة، وتكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين».

اتفاق وقف إطلاق النار
الأردن
عبد الله الثاني
غزة
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
إسرائيل
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
