الأخبار العالمية

مستشفيات غزة تستقبل 25 قتيلاً خلال 24 ساعة

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة في وقت سابق (رويترز)
16 أكتوبر 2025 01:28

غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في غزة، أمس، وصول جثامين 25 قتيلاً و35 جريحاً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت السلطات في تصريح صحفي إن «المستشفيات استقبلت 25 شهيداً، منهم 16 شهيداً تم انتشالهم، وشهيد واحد متأثر بجروحه، و8 آخرون استشهدوا باستهدافات الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمدينتي غزة شمالاً ورفح جنوباً».
وذكرت أن «حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 67938 قتيلاً و170169 جريحاً منذ السابع من أكتوبر عام 2023».
وأوضحت أنها تسلمت 45 جثة محتجزة لدى الجيش الإسرائيلي غير معروفة الهوية لم يتم إضافتها لتراكمي الضحايا.
كما قام الجيش الإسرائيلي بتسليم جثامين آخرين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب القطاع، وسط مطالبات للصليب الأحمر الدولي لمعرفة هوياتهم لتسليمهم إلى ذويهم.

