الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البيت الأبيض بصدد تسريح 10 آلاف موظف بسبب الإغلاق الحكومي

البيت الأبيض بصدد تسريح 10 آلاف موظف بسبب الإغلاق الحكومي
16 أكتوبر 2025 00:23

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه سيسرّح على الأرجح عشرة آلاف موظف فدرالي على الأقل خلال فترة الإغلاق الحكومي في ظل تصعيد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الضغط على الديموقراطيين.دخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثالث مع تعثر الكونغرس في حل الخلاف بشأن الإنفاق، وتنفيذ ترامب لتهديداته بشن حملة على القوى العاملة رداً على ذلك.
وقال رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض روس فوت في مقابلة مع برنامج تشارلي كيرك رداً على سؤال حول عدد عمليات التسريح المتوقعة، «أظن أننا سنصل في النهاية إلى أكثر من عشرة آلاف».
وأضاف «نريد أن نكون حازمين جداً في القضاء على البيروقراطية حيثما تمكنا».
وأظهرت وثائق قضائية قدمتها وزارة العدل أن أكثر من أربعة آلاف موظف فُصلوا الجمعة، وكانت وزارة الخزانة والصحة والتعليم والإسكان الأكثر تضرراً.
وأوضح فوت أن هذه مجرد «لمحة عامة»، وأنه سيكون هناك المزيد.

المصدر: آ ف ب
البيت الأبيض
