سول وواشنطن تحرزان تقدماً في محادثات التجارة

قال وزير التجارة الكوري الجنوبي، يو هان-كو، أمس الأربعاء، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحرزان تقدما في مفاوضاتهما التجارية، حيث تسعيان لمناقشة تفاصيل تنفيذ التزامات سول الاستثمارية التي تبلغ 350 مليار دولار أميركي بموجب اتفاقية تجارية ثنائية أبرمت بين البلدين في يوليو الماضي.

وأدلى يو بهذه التصريحات لدى وصوله إلى مطار بالقرب من واشنطن، حيث من المقرر أن يقوم هو ومدير مكتب الرئاسة شؤون السياسات، كيم يونج -بيوم، ووزير المالية كو يون-تشيول، ووزير الصناعة كيم جونج-كوان، بجولة في واشنطن هذا الأسبوع لتسريع المفاوضات مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال يو، إن " المفاوضات تتقدم، والأجواء الحالية شجعت كبار المسؤولين المعنيين في سول على زيارة واشنطن وبذل قصارى جهدهم". وأضاف يو "نحن نركز على المضمون والجوهر بدلا من التفكير في موعد نهائي غير حقيقي".

وأعرب يو عن أمله في أن تمثل القمة المحتملة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج ونظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر انطلاقها في كوريا الجنوبية أواخر هذا الشهر، فرصة "جيدة"، في ظل سعي البلدين إلى إتمام الصفقة التجارية.



