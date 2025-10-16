الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس وزراء فرنسا يواجه تصويتين بحجب الثقة

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، يحضر نقاشاً قبل التصويت على اقتراحين بحجب الثقة في باريس
16 أكتوبر 2025 12:40

 يواجه رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو  تصويتين بحجب الثقة في البرلمان اليوم الخميس، على الرغم من أن فرص عزله تبدو ضئيلة.  
وكان لوكورنو قد أعلن أمس الأول الثلاثاء عن تعليق إصلاح بشأن المعاشات لا يحظى بقبول يتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وقد ضمن هذا التراجع للوكورنو الحصول على دعم الاشتراكيين. وفي حال نجا لوكورنو من التصويت، فإن حكومته يمكن أن تمضى في تنفيذ مهمتها الصعبة المتمثلة في تمرير موازنة العام المقبل. ومن شأن عدم نجاته من التصويتين أن يؤدي لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، حيث من غير المرجح أن يعين ماكرون رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومة.

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء فرنسا ينجو من تصويتين بحجب الثقة
يتحدى الأرجنتين في النهائي.. المغرب يطيح فرنسا خارج مونديال الشباب
المصدر: وكالات
فرنسا
آخر الأخبار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
علوم الدار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
اليوم 14:34
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
الرياضة
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
اليوم 14:30
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©