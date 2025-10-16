الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين: روسيا "أحد المنتجين الرئيسيين" للنفط

بوتين يتحدث خلال منتدى للطاقة في موسكو
16 أكتوبر 2025 17:26

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده ما زالت "أحد المنتجين الرئيسيين" للنفط العقوقابت الأوروبية.
وأوضح بوتين، خلال منتدى مخصص للطاقة في العاصمة الروسية موسكو، أن البلدان الأوروبية أضرّت باقتصاداتها من خلال التوقف عن شراء الغاز الروسي، منتقدا القيود الغربية على تصدير المعدات إلى روسيا.
وأضاف بوتين "تحتفظ روسيا بموقعها بين المنتجين الرئيسيين للنفط".
ولفت إلى أن روسيا تؤمّن 10 % من الإنتاج العالمي للنفط "ونتوقع أن يكون بلدنا قد أنتج 510 ملايين طن من النفط بحلول نهاية العام الحالي".

أخبار ذات صلة
أسعار النفط تتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية
قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين في بودابست
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
النفط
إنتاج النفط
العقوبات
آخر الأخبار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
علوم الدار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
اليوم 14:34
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
الرياضة
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
اليوم 14:30
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©