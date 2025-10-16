الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوروبا تشدد على أهمية بناء دفاعات ضد المسيرات

كايا كالاس تعلن خارطة طريق لبناء دفاعات ضد المسيرات في الاتحاد الأوروبي
16 أكتوبر 2025 20:25

أكدت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن التكتل ليس أمامه خيار سوى بناء دفاعات مضادة للطائرات المسيرة في وقت كشف التكتل عن "خارطة طريق" استعدادا لأي نزاع محتمل بحلول 2030.
وهذه إحدى المبادرات في إطار "خارطة طريق الاستعداد" الأوروبي والهادفة إلى إعداد الاتحاد لهجوم محتمل في السنوات المقبلة.
وقالت كالاس للصحافيين إن "الطائرات المسيرة تعيد تعريف مفهوم الحرب. لم يعد امتلاك دفاعات ضد المسيرات خيارا لأي طرف".
وأضافت "اليوم، نقترح نظاما جديدا مضادا للمسيرات ليصبح جاهزا للعمل بالكامل بحلول نهاية 2027".
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لأول مرة إلى إنشاء "جدار ضد المسيرات" لمواجهة موسكو الشهر الماضي، بعد ساعات من إسقاط طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) مسيّرة في بولندا.
وكانت الخطة تتركز في الأساس على تعزيز دول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، ولكن تم توسيع نطاقها بعد اختراقات طائرات مسيرة غامضة للمجالات الجوية لعدد من دول الاتحاد الواقعة غربا.
بموجب الخطة الجديدة، يريد الاتحاد الأوروبي أن يبدأ المشروع الذي أطلق عليه الآن "مبادرة الدفاع الأوروبية ضد المسيرات"، العمل مبدئيا بحلول نهاية 2026، وصولا للعمل بكامل طاقته بحلول نهاية 2027.
ويأمل التكتل في الحصول على دعم قادة الاتحاد الأوروبي للخطة.
وإلى جانب المبادرة المتعلقة بالمسيرات، هناك برنامج أوسع نطاقا أطلق عليه "مراقبة الجناح الشرقي" يهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية والبرية على امتداد حدود الاتحاد الأوروبي الأقرب إلى روسيا بحلول نهاية 2028.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من خبرة أوكرانيا لدمج قدرات منخفضة التكلفة لمواجهة المسيرات.

أخبار ذات صلة
«الناتو» يسعى لتسريع بناء «جدار المسيرات» لحماية أجوائه
الاتحاد الأوروبي يعتمد قراراً بشأن الجرائم الإلكترونية
المصدر: وكالات
كايا كالاس
الاتحاد الأوروبي
دفاعات جوية
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
علوم الدار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
اليوم 14:34
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
الرياضة
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
اليوم 14:30
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©