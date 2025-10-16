الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ختام اللقاء التشاوري الإقليمي حول التقدم في تطبيق «إعلان مراكش»

ختام اللقاء التشاوري الإقليمي حول التقدم في تطبيق «إعلان مراكش»
17 أكتوبر 2025 01:00

الرباط (وام)

احتضنت العاصمة المغربية الرباط، خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر، أعمال اللقاء التشاوري الإقليمي الختامي حول التقدّم في تطبيق إعلان مراكش، برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، وبتنظيم مشترك بين المنتدى، وشبكة صنّاع السلام الدينيين والتقليديين، ومبادرة JISRA الهولندية، في إطار جهود متواصلة لتفعيل مضامين إعلان مراكش التاريخي الصادر عام 2016، برعاية جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وبالشراكة بين المنتدى ووزارة الأوقاف المغربية، والذي يعنى بالتأصيل لقيم المواطنة الشاملة والعيش المشترك في المجتمعات الإسلامية.
واختتم معالي العلامة عبد الله بن بيه اللقاء مؤكداً أن التحديات الوجودية التي يواجهها عالمنا اليوم تزيد من الحاجة إلى حماية الحريات الدينية لأتباع مختلف الديانات، والتصدي للنزعات الإقصائية وأشكال التطرف التي تهدد قيم التعايش والتفاهم الإنساني. وأضاف: «وفي مقابل هذه التوجهات، تقدّم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في ترسيخ ثقافة التسامح والعيش المشترك، حيث تتعايش على أرضها عشرات الأديان والثقافات والأعراق في أمن وسلام واحترام».

مراكش
المغرب
عبدالله بن بيّه
منتدى أبوظبي للسلم
