الجمعة 17 أكتوبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان: وجود الجيش جنوبي الليطاني سيزداد إلى 10 آلاف عسكري

عون مستقبلاً قائد «اليونيفيل» في لبنان (من المصدر)
17 أكتوبر 2025 01:04

بيروت (الاتحاد)

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، أن وجود الجيش اللبناني جنوبي نهر الليطاني سيزداد تباعاً حتى يصل إلى نحو 10 آلاف عسكري مع نهاية السنة لتحقيق الأمن والاستقرار على طول الحدود بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن «الرئيس عون أبلغ قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ديوداتو ابانيارا خلال استقباله بالقصر الجمهوري إن الجيش اللبناني سيعمل مع اليونيفيل على تطبيق القرار 1701، إضافة إلى تسلمه المواقع كافة التي تشغلها القوات الدولية عند بدء انسحابها التدريجي من الجنوب قبل نهاية عام 2027».
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش و«اليونيفيل» في المجالات العسكرية والإنسانية والخدماتية، مشيراً إلى أن «لبنان على تواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتنسيق في مرحلة ما بعد انسحاب القوات الدولية من الجنوب لضمان الأمن والأمان في المنطقة».
وذكر بيان الرئاسة اللبنانية أن اللواء ابانيارا أطلع الرئيس اللبناني على الأوضاع الحالية في الجنوب في ضوء التطورات الأخيرة وعرض للإجراءات التي ستعتمدها القيادة الدولية لتنظيم أوضاع «اليونيفيل» بعد تقليص الأمم المتحدة لموازنات مهمات السلام في العالم.

