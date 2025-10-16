ألمانيا: ثمة أمل متجدد في سلام حقيقي ودائم في الشرق الأوسط

برلين (وكالات)

أعرب المستشار الألماني فريدرش ميرتس عن أمل متجدد في إحلال سلام حقيقي ودائم في الشرق الأوسط، على خلفية توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل أسرى.

وأوضح ميرتس في كلمة أمام البرلمان الفيدرالي الألماني، أمس، أن «هذا الأمل تجدد منذ إعلان النوايا في قمة شرم الشيخ بمصر الاثنين الفائت».

وقال: «تجدد الأمل في سلام حقيقي ودائم بالمنطقة. شهدنا هذا الأسبوع ما يمكننا تحقيقه عندما يعمل المجتمع الدولي معاً».

وعقدت قمة «شرم الشيخ للسلام» الاثنين الماضي، برئاسة السيسي وترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

واعتبر المستشار الألماني أن «اتفاق غزة أصبح ممكناً بفضل التعاون الجاد بين رؤساء الدول والحكومات من أجل إنهاء هذه الحرب المروعة».