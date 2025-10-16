«الأونروا»: وقف إطلاق النار بغزة خطوة أولى لتخفيف «الكارثة»

غزة (الاتحاد)

قال جوناثان فولر، مدير الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن الوضع الإنساني بقطاع غزة لا يزال كارثياً، مؤكداً أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يمثل خطوة أولى فقط في تخفيف المعاناة. وقال فولر، أمس، في تصريح صحفي: «وقف إطلاق النار خطوة حاسمة، لكنه مجرد خطوة أولى لتخفيف هذا الوضع الإنساني الكارثي».

وشدد فولر على ضرورة زيادة حجم المساعدات بشكل كبير لتلبية الاحتياجات الهائلة للفلسطينيين، مؤكداً أن الوضع الإنساني لا يزال كارثياً.

وقال: «إن كل يوم تأخير في تسهيل دخول المساعدات يعني مزيداً من الوفيات نتيجة سوء التغذية ونقص الاحتياجات الأساسية».

وشدد المسؤول الأممي على أن الأولوية الآن منع تفاقم نقص الغذاء وانتشار الأمراض، ثم توفير المساعدات لإعادة بناء حياة الفلسطينيين. وأشار فولر إلى أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة لا يزال محدوداً، قائلاً: «إن الاحتياجات تضاعفت مقارنة بالهدنة السابقة». وأفاد أن لدى «الأونروا» نحو 6 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية موجودة بالأردن ومصر تكفي احتياجات الغذاء لجميع أنحاء غزة لمدة 3 أشهر تقريباً، مؤكداً جاهزية الوكالة لاستئناف عملياتها.