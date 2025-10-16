الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين يكشف جانبا من المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب

صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
16 أكتوبر 2025 22:44

علّقت الرئاسة الروسية على المحادثات الهاتفية التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وقال يوري أوشاكوف المستشار في الكرملين للصحفيين إن بوتين أبلغ ترامب بأن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" سيضر بعملية السلام وبالعلاقات الأميركية الروسية.
وأضاف أوشاكوف أن القمة الجديدة المزمع عقدها بين الرئيسين ستسبقها مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف في الأيام المقبلة.
وقال الكرملين إن الاتصال بين الزعيمين كان "صريحا جدا"، مضيفا أن العمل سيبدأ فورا لترتيب قمة بين الرئيسين.
وأكدت الرئاسة الروسية أن الاتصال تم بمبادرة من روسيا.
كان ترامب قال، في وقت سابق اليوم، إنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست عاصمة المجر لمناقشة وضع نهاية للأزمة في أوكرانيا.
ولم يُحدد الرئيس الأميركي موعدا للقاء، لكنه قال، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يعتقد أن "تقدما كبيرا تحقق في المحادثة الهاتفية اليوم".
ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غدا الجمعة، في البيت الأبيض.

