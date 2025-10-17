السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين في بودابست

ترامب وبوتين
17 أكتوبر 2025 10:35

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست "خلال أسبوعين"، وذلك عشية لقائه في البيت الأبيض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ورتّب الرئيسان الروسي والأميركي الخميس لقاءهما خلال محادثة هاتفية.
وتوقّع ترامب أمام الصحافيين في المكتب البيضوي أن تُعقد القمة "خلال الأسبوعين المقبلين".
وأكد الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "إحراز تقدّم كبير" خلال المحادثة الهاتفية".
من جانب آخر قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من اليوم مع بدء بودابست الاستعدادات لاستضافة اجتماع بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال أوربان، إن الاجتماع "سيتمحور حول السلام" وإذا تم التوصل إلى اتفاق سلام فإن ذلك سيؤدي إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في المجر وأوروبا.

المصدر: وكالات
