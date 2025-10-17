السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
برلمان منغوليا يقيل رئيس الوزراء

17 أكتوبر 2025 16:48

 صوت برلمان منغوليا على إقالة رئيس الوزراء في صراع على السلطة علني بشكل غير عادي داخل حزب الشعب المنغولي الحاكم.
وتمكن معارضو رئيس الوزراء زاندانشاتار جومبوجاف من تمرير قرار مثير للجدل اليوم الجمعة أدى فعلياً إلى إقالته من منصبه.
ويناقش البرلمان أيضاً طلباً بالاستقالة من رئيسه أمارباياسجالان داشزيجفي، المنافس الرئيس لرئيس الوزراء في الصراع الداخلي للحزب.
ولم يتضح على الفور من سيخلف زاندانشاتار، الذي يتولى منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء حتى تعيين خليفة له أو ما إذا كان سيطعن في قرار إقالته. وتم تعيينه رئيساً للوزراء في يونيو.

المصدر: د ب أ
منغوليا
