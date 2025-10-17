السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكرملين: أمور كثيرة يجب حسمها قبل قمة بوتين وترامب

صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
17 أكتوبر 2025 17:51

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن هناك الكثير من الأمور التي يجب حسمها قبل تحديد موعد دقيق لقمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب المرتقبة.
واتفق ترامب وبوتين، أمس الخميس على عقد قمة أخرى بشأن الأزمة في أوكرانيا. وكان الزعيمان قد عقدا اجتماعا في ألاسكا في 15 أغسطس الماضي لم يسفر عن تحقيق انفراجة للأزمة.
وجاء الإعلان المفاجئ بشأن إمكانية عقد قمة عشية لقاء بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كما جاء في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن تزويد كييف بصواريخ كروز من طراز "توماهوك".
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو سيحتاجان للتواصل هاتفيا وعقد اجتماع لتسوية عدد من القضايا قبل القمة.
وأضاف بيسكوف "هناك أسئلة كثيرة، إذ يجب تحديد فرق التفاوض وما إلى ذلك. وعليه، سيجري كل شيء على مراحل، ولكن الإرادة موجودة بالطبع لدى الرئيسين".
وأوضح "قد تُعقد (القمة) بالفعل في غضون أسبوعين أو بعد ذلك بقليل. هناك تفاهم عام على عدم تأجيل أي شيء".
وأكد بيسكوف أن روسيا لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا سلميا.

