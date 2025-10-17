ترامب: سألتقي الرئيس الصيني قريبا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ "بعد نحو أسبوعين" في كوريا الجنوبية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول منطقة آسيا-المحيط الهادئ (أبيك).

وقال ترامب بحسب مقتطفات من مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ستبث اليوم الاحد "سنلتقي بعد نحو أسبوعين (...) في كوريا الجنوبية، مع الرئيس شي".

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى كوريا الجنوبية في 29 أكتوبر الجاري في زيارة تستمر يومين.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الرسوم الجمركية، البالغة 100 بالمئة التي قرر فرضها على السلع القادمة من الصين، لن تكون مستدامة.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الرسوم المرتفعة مستدامة وما قد يفعله ذلك بالاقتصاد، أجاب ترامب "إنها ليست مستدامة، ولكن هذا هو الرقم".

كان ترامب قد كشف عن رسوم إضافية بنسبة 100 بالمئة على صادرات الصين المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل أسبوع، فضلا عن فرض ضوابط جديدة على تصدير "جميع البرمجيات الحرجة" بحلول الأول من نوفمبر، أي قبل تسعة أيام من انتهاء مدة الإعفاء من الرسوم الجمركية الحالية.