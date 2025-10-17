السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: سألتقي الرئيس الصيني قريبا

مصافحة بين شي جين بينغ ودونالد ترامب (أرشيفية)
17 أكتوبر 2025 18:22

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ "بعد نحو أسبوعين" في كوريا الجنوبية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول منطقة آسيا-المحيط الهادئ (أبيك).
وقال ترامب بحسب مقتطفات من مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ستبث اليوم الاحد "سنلتقي بعد نحو أسبوعين (...) في كوريا الجنوبية، مع الرئيس شي".
ومن المقرر أن يصل ترامب إلى كوريا الجنوبية في 29 أكتوبر الجاري في زيارة تستمر يومين.
وأضاف الرئيس الأميركي أن الرسوم الجمركية، البالغة 100 بالمئة التي قرر فرضها على السلع القادمة من الصين، لن تكون مستدامة.
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الرسوم المرتفعة مستدامة وما قد يفعله ذلك بالاقتصاد، أجاب ترامب "إنها ليست مستدامة، ولكن هذا هو الرقم".
كان ترامب قد كشف عن رسوم إضافية بنسبة 100 بالمئة على صادرات الصين المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل أسبوع، فضلا عن فرض ضوابط جديدة على تصدير "جميع البرمجيات الحرجة" بحلول الأول من نوفمبر، أي قبل تسعة أيام من انتهاء مدة الإعفاء من الرسوم الجمركية الحالية.

أخبار ذات صلة
ترامب يعلّق على ملابس زيلينسكي
ترامب: بوتين يريد إنهاء الأزمة في أوكرانيا
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
شي جين بينغ
الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©