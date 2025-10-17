روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني كبير في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها سيطرت على ثلاث بلدات في منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي، عبر تطبيق "تلغرام"، إن قواته سيطرت على بلدتي "بيشتشاني" و"تيخي" في منطقة خاركيف، وعلى بلدة "بريفيليا" في منطقة دنيبروبتروفسك.

وتحرز القوات الروسية تقدما تدريجيا خاصة في شرق أوكرانيا.

وقتل أربعة أشخاص أحدهم طفل، اليوم الجمعة، في ضربات على منطقة خيرسون، وفق ما افادت السلطات الأوكرانية والروسية.

وقال مسؤول روسي في هذه المنطقة إن ثلاثة أشخاص، أحدهم طفل، قتلوا في قصف.

من جهتها، أفادت الشرطة الأوكرانية بأن قصفا خلف قتيلا و14 جريحا.