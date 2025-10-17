السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني كبير في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في منطقة خاركيف
17 أكتوبر 2025 18:31

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها سيطرت على ثلاث بلدات في منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا.
وقال الجيش الروسي، عبر تطبيق "تلغرام"، إن قواته سيطرت على بلدتي "بيشتشاني" و"تيخي" في منطقة خاركيف، وعلى بلدة "بريفيليا" في منطقة دنيبروبتروفسك.
وتحرز القوات الروسية تقدما تدريجيا خاصة في شرق أوكرانيا.
وقتل أربعة أشخاص أحدهم طفل، اليوم الجمعة، في ضربات على منطقة خيرسون، وفق ما افادت السلطات الأوكرانية والروسية.
وقال مسؤول روسي في هذه المنطقة إن ثلاثة أشخاص، أحدهم طفل، قتلوا في قصف.
من جهتها، أفادت الشرطة الأوكرانية بأن قصفا خلف قتيلا و14 جريحا.

المصدر: وكالات
روسيا
السيطرة على قرية
خاركيف
أوكرانيا
