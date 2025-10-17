"التجارة العالمية" تحذّر من التوترات بين أميركا والصين

حثت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الولايات المتحدة والصين على تهدئة التوترات التجارية، محذرة من أن تباعد الشقة بين أكبر اقتصادين في العالم قد يقلل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سبعة بالمئة على المدى الطويل.

وقالت أوكونجو إيويالا، في مقابلة صحفية، إن المنظمة قلقة للغاية بشأن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأوضحت أنها تحدثت مع مسؤولين من كلا البلدين للتشجيع على المزيد من الحوار.

وأضافت "بوضوح، نحن قلقون من أي تصعيد للتوترات بين الولايات المتحدة والصين"، مشيرة إلى أن الجانبين تراجعا عن أول تصعيد للرسوم الجمركية في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى تجنب عواقب أكثر خطورة. وعبرت عن أملها في أن يحدث ذلك مرة أخرى.

وقالت "بالمثل، نأمل حقا أن يتوافق الجانبان معا وأن يتراجعا عن التصعيد، لأن أي توتر بين الولايات المتحدة والصين وأي انفصال بينهما (سيترتب عليه) تبعات ليس فقط على أكبر اقتصادين في العالم، ولكن أيضا على بقية العالم".

وذكرت أن كلا الجانبين يدركان أهمية العلاقات الجيدة، نظرا للآثار التي تترتب على ذلك بالنسبة للاقتصاد العالمي وللبلدان الأخرى.

وقالت إن أي نوع من الانفصال، الذي يقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين، سيؤدي إلى "خسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى الطويل، بخسائر تصل إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وخسائر فيما يتعلق بالرفاهية الاجتماعية للدول النامية (بمعدلات) توضع في خانتين".

خفضت منظمة التجارة العالمية، الأسبوع الماضي، توقعاتها لنمو حجم التجارة العالمية للبضائع لعام 2026 بشكل حاد إلى 0.5 بالمئة من تقديراتها السابقة البالغة 1.8 بالمئة في أغسطس، مشيرة إلى الآثار المتوقعة من رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ورفعت توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية إلى 2.4 بالمئة لعام 2025.

وصدرت هذه التوقعات قبل أن يتبدد الهدوء النسبي، الذي ساد في الأشهر القليلة الماضية، الأسبوع الماضي عندما فرضت الصين ضوابط جديدة على تصدير المعادن الأرضية النادرة اللازمة لقطاع التكنولوجيا، ورد ترامب بفرض رسوم جديدة بنسبة 100 بالمئة على الواردات الصينية بدءا من الشهر المقبل.

وقالت أوكونجو إيويالا إنها أخبرت مسؤولين من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، مساء يوم الأربعاء، أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار مالي عالمي دون استقرار التجارة العالمية.

وأضافت للمجموعة "لم تهدأ الضغوطات على النظام وقد تزداد حدة.. الآثار الكاملة لأحدث الرسوم الجمركية لم تظهر بعد. التحول التجاري يؤجج المشاعر الحمائية في أماكن أخرى. ولا تزال التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تشكل خطرا كبيرا".

وقالت أوكونجو إيويالا إن معظم أعضاء منظمة التجارة العالمية امتنعوا عن الدخول في حرب الرسوم الجمركية وإن 72 بالمئة من التجارة العالمية لا تزال تتبع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقالت إن النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد أثبت متانته، رغم أشد صدمة سياسة منذ ثمانية عقود.