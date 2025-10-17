السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا.. مستشار سابق للأمن القومي يسلم نفسه للقضاء

مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون يصل إلى المحكمة لتسليم نفسه للقضاء
17 أكتوبر 2025 19:28

سلم جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في الولايات المتحدة نفسه للسلطات، اليوم الجمعة، على خلفية اتهامه بالاحتفاظ بمعلومات سرية والكشف عنها.
كانت الاتهامات قد وجهت، أمس الخميس، إلى بولتون.
ولم يدل بولتون بتصريحات للصحفيين عند وصوله إلى محكمة جرينبيلت في ولاية ماريلاند لتسليم نفسه، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم.
وشوهد بولتون وفريقه وهم يدخلون مقر هيئة المارشالات الأميركية لتسليم نفسه.
وبحسب لائحة الاتهام، أبلغ بولتون اثنين من أقاربه بمعلومات حساسة لاحتمال استخدامها في كتاب بدأ في كتابته، ومنها ملاحظات حول اجتماعات مع مسؤولي المخابرات وغيرهم من كبار مسؤولي الحكومة وقادة أجانب.
وذكر بولتون، في بيان أمس الخميس "سأبذل جهدا كبيرا للدفاع عن سلوكي القانوني".
وأشار آبي لويل، محامي بولتون، إلى أن موكله لم يكشف عن أي معلومات أو يحتفظ بها دون سند قانوني.
تولى بولتون منصب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى. كما شغل منصب سابقا منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وبدأ التحقيق مع بولتون عام 2022.
وشملت لائحة الاتهام أمام المحكمة الاتحادية في ماريلاند ثماني تهم تتعلق بالكشف عن معلومات مرتبطة بالدفاع الوطني و10 تهم تتعلق بالاحتفاظ بهذه المعلومات. وتمثل كل هذه التهم انتهاكا لقانون معني بقضايا التخابر.
وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام لكن القضاء سيتولى مسؤولية الفصل في كل تهمة بناء على مجموعة من العوامل.

أخبار ذات صلة
مستشار سابق للبيت الأبيض يمثل أمام القضاء بتهمة كشف وثائق سرية
بعد كومي.. ترامب يأمل توجيه اتهامات لمزيد من خصومه
المصدر: رويترز
جون بولتون
اتهامات
محكمة
