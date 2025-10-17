السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان البرتغالي يوافق على مشروع قانون يحظر غطاء الوجه

مبنى البرلمان البرتغالي
17 أكتوبر 2025 20:38

وافق البرلمان البرتغالي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يحظر ارتداء غطاء الوجه "على أساس النوع أو الدين" في معظم الأماكن العامة، وهو مقترح قدمه حزب "كفى" (شيجا) المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف.
وبموجب مشروع القانون، ستتراوح الغرامات المقترحة لارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة بين 200 وأربعة آلاف يورو (234 و4671 دولارا أميركيا). وسيُعاقب من يجبر شخصا ما على ارتداء غطاء الوجه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وسيظل غطاء الوجه مسموحا به في الطائرات والمباني الدبلوماسية وأماكن العبادة.
وفي حالة إقرار القانون، فستنضم البرتغال إلى دول أوروبية، منها فرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا، تطبق بالفعل حظرا كاملا أو جزئيا على ارتداء غطاء الوجه.
ولا يزال بإمكان الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا استخدام حق النقض ضد مشروع القانون أو إرساله إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه.
وواجه أندريه فينتورا، زعيم حزب شيجا، انتقادات خلال جلسة البرلمان اليوم من نائبات ينتمين لأحزاب تيار اليسار ويعارضن مشروع القانون، لكنه أُقر في النهاية بدعم من ائتلاف يمين الوسط.
وقال فينتورا "نحن اليوم نحمي النائبات في البرلمان، وبناتكم، وبناتنا، من الاضطرار إلى ارتداء غطاء الوجه في هذا البلد يوما ما".

المصدر: وكالات
