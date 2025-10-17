المكسيك: تحقيق تقدم في محادثات التجارة مع أميركا

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، اليوم الجمعة، إن المحادثات التجارية التي توقم بها بلادها مع الولايات المتحدة تمضي بصورة جيدة للغاية.

وأكدت شينباوم، خلال مؤتمرها الصحفي الصباحي، أن وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، زار العاصمة الأميركية واشنطن خلال الأسبوع الحالي والتقى مع المسؤولين هناك.

وعلى صعيد منفصل، قالت شينباوم إن اتفاقية التجارة المعدلة مع الاتحاد الأوروبي، والمقرر دخولها حيز التنفيذ العام المقبل، ستكون مفيدة جدا للمكسيك لتصدير منتجاتها إلى أوروبا.

وأضافت الرئيسة أن الحكومة ستكشف تفاصيل الاتفاقية في المستقبل.