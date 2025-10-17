الأمم المتحدة: مكافحة الجوع في غزة "ستتطلب وقتا"

أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأن مكافحة الجوع في قطاع غزة "ستتطلب وقتا"، داعيا إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع لـ"إغراقه بالغذاء".

وأكدت الوكالة الأممية أنها تمكّنت من نقل ما يقرب من 3000 طن من المواد الغذائية إلى القطاع منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التطبيق.

وقالت عبير عطيفة المتحدثة باسم البرنامج، خلال مؤتمر صحافي في جنيف "سيتطلب الأمر وقتا للحدّ من المجاعة" التي رُصدت منذ نهاية أغسطس في مناطق من القطاع الفلسطيني.

وأضافت "وفّر وقف إطلاق النار فرصة ضئيلة. يتحرّك برنامج الأغذية العالمي بسرعة بالغة لزيادة المساعدات الغذائية والوصول إلى العائلات التي عانت شهورا من الحصار والنزوح والجوع".

وذكرت عطيفة بأن برنامج الأغذية العالمي لديه حاليا خمسة مراكز توزيع عاملة في أنحاء قطاع غزة، معظمها في الجنوب، لكنه يسعى إلى نشر 145 مركزا.

وقالت عطيفة إنه من السبت وحتى الأربعاء، دخلت حوالى 230 شاحنة محمّلة بـ2800 طن من المواد الغذائية إلى غزة.

وتابعت أن 57 شاحنة ضمن قافلتين تحمل الطحين وإمدادات غذائية عبرت الخميس ووصلت إلى مستودعات برنامج الأغذية العالمي بسلام، وهي جاهزة ليتم توزيعها.

لكنها أكدت "ما زالت الكميات أقل مما نحتاج لكننا نقترب" من المستوى المطلوب.

وبحلول الأربعاء، كانت تسعة مخابز تعمل فيما يسعى برنامج الأغذية العالمي ليصبح العدد 30 في أنحاء القطاع.

ودعت إلى فتح جميع المعابر البريّة إلى القطاع "ليكون بإمكاننا إغراق غزة بالإمدادات".

وأضافت "كلما تمكنا من إدخال المساعدات بسرعة أكبر، تمكنا من الوصول الى عدد أكبر من الناس بشكل سريع".

وسيبدأ برنامج الأغذية توزيع المواد الغذائية في مدينة غزة.

وقالت عطيفة "نحاول مواجهة المجاعة، خصوصا بالنسبة للعائلات العائدة في شمال غزة".

وتتمثل خطة البرنامج في زيادة المساعدات للوصول إلى 1,6 مليون شخص داخل غزة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.