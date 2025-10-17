مستشار سابق للبيت الأبيض يمثل أمام القضاء بتهمة كشف وثائق سرية

دفع جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، ببراءته، اليوم الجمعة، من تهمة كشف والاحتفاظ بوثائق تتعلق بالدفاع الوطني، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

تولى بولتون هذا المنصب خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووجهت هيئة محلفين في ولاية ماريلاند، قرب واشنطن، لائحة اتهام إلى جون بولتون (76 عاما) أمس الخميس.

في يونيو 2020، نشر جون بولتون كتابا عن الأشهر السبعة عشر التي قضاها مستشارا للأمن القومي لدونالد ترامب.

ويتهم بولتون "بإساءة استخدام منصبه كمستشار للأمن القومي من خلال مشاركة أكثر من ألف صفحة من الوثائق حول أنشطته اليومية" بهذه الصفة مع شخصين مقربين منه لم يكن لديهما تصريح أمني.

ويعتقد أن الشخصين اللذين تُحدد هويتيهما في لائحة الاتهام هما زوجته وابنته، بحسب تقارير إعلامية أميركية.

وجاء في لائحة الاتهام أنه شارك هذه المعلومات السرية معهما عبر حسابات بريد إلكتروني شخصية غير آمنة.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف مكتب التحقيقات الفدرالي وثائق تتعلق بالدفاع الوطني أثناء تفتيش منزل بولتون في أغسطس الماضي، وفق المدعين.