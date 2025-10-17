ترامب: بوتين يريد إنهاء الأزمة في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وأكد ترامب، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض "أعتقد أنّ الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب".

يأمل زيلينسكي أن يحصل على صواريخ أميركية بعيدة المدى من طراز "توماهوك".

وقال ترامب للصحافيين "نأمل ألا يحتاجوا لها. نأمل أن يكونوا قادرين على الخروج من الحرب بدون مجرد التفكير بصواريخ توماهوك".

يأتي لقاء ترامب وزيلينسكي بعد أن أعلن البيت الأبيض والكرملين عن اتفاق ترامب وبوتين، أمس الخميس، على عقد قمة ثانية في المجر خلال الأسابيع المقبلة لبحث إنهاء الأزمة الأوكرانية.