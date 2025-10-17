السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصابة 5 فلسطينيين باعتداء مستوطنين قرب رام الله

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
18 أكتوبر 2025 01:04

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب

أصيب 5 فلسطينيين، أمس، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالضرب شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن الطواقم الطبيّة تتعامل مع 5 إصابات جراء الاعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في بلدة «سلواد».
وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين هاجموا عائلات فلسطينية في سلواد أثناء توجههم لحقول الزيتون، واعتدوا عليهم بالضرب بالعصي والحجارة، فيما منعوا آخرين من الوصول إلى حقولهم.
وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون، أمس، مزارعين فلسطينيين ممن يجنون الزيتون في محافظات عدة بالضفة، أبرزها نابلس وسلفيت ورام الله.

الضفة الغربية
فلسطين
الضفة الغربية المحتلة
إسرائيل
مستوطنون إسرائيليون
المستوطنون الإسرائيليون
رام الله
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
18 أكتوبر 2025
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
18 أكتوبر 2025
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
18 أكتوبر 2025
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
18 أكتوبر 2025
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
18 أكتوبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©