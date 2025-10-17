«الأغذية العالمي»: عقبات تعرقل وصول المساعدات إلى شمال غزة

غزة (الاتحاد)

قالت الأمم المتحدة، أمس، إن نحو 560 طناً من المساعدات بالمتوسط ​تدخل ​يومياً إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، لكن القوافل تجد صعوبة في الوصول إلى مدينة غزة، بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق واستمرار إغلاق طرق المساعدات الرئيسية في الشمال.

وفي ظل تفشي المجاعة في أجزاء من غزة، قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الآلاف من الشاحنات المحمّلة بالمساعدات يجب أن تدخل غزة أسبوعياً للتخفيف من وطأة أزمة من أبرز معالمها سوء التغذية والنزوح.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة: «ما زالت الكمية أقل من الاحتياجات، لكننا نقترب من تحقيق ذلك، أتاح وقف إطلاق النار نافذة ضيّقة، ويتحرك برنامج الأغذية العالمي بسرعة كبيرة لزيادة المساعدات الغذائية».

وأضافت عطيفة: «الوصول إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة يمثل تحدياً كبيراً»، مضيفة أن «قوافل الطحين والطرود الغذائية الجاهزة للأكل تواجه صعوبة في التحرك عبر الطرق المتضررة أو المسدودة من جنوب القطاع الذي دمرته الحرب».