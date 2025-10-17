السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأغذية العالمي»: عقبات تعرقل وصول المساعدات إلى شمال غزة

نازحون فلسطينيون يعودون إلى ما تبقى من مدينة غزة وسط ركام الأنقاض (أ ف ب)
18 أكتوبر 2025 01:05

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

قالت الأمم المتحدة، أمس، إن نحو 560 طناً من المساعدات بالمتوسط ​تدخل ​يومياً إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، لكن القوافل تجد صعوبة في الوصول إلى مدينة غزة، بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق واستمرار إغلاق طرق المساعدات الرئيسية في الشمال.  
وفي ظل تفشي المجاعة في أجزاء من غزة، قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الآلاف من الشاحنات المحمّلة بالمساعدات يجب أن تدخل غزة أسبوعياً للتخفيف من وطأة أزمة من أبرز معالمها سوء التغذية والنزوح.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة: «ما زالت الكمية أقل من الاحتياجات، لكننا نقترب من تحقيق ذلك، أتاح وقف إطلاق النار نافذة ضيّقة، ويتحرك برنامج الأغذية العالمي بسرعة كبيرة لزيادة المساعدات الغذائية». 
وأضافت عطيفة: «الوصول إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة يمثل تحدياً كبيراً»، مضيفة أن «قوافل الطحين والطرود الغذائية الجاهزة للأكل تواجه صعوبة في التحرك عبر الطرق المتضررة أو المسدودة من جنوب القطاع الذي دمرته الحرب».

الأمم المتحدة
برنامج الأغذية العالمي
فلسطين
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
18 أكتوبر 2025
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
18 أكتوبر 2025
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
18 أكتوبر 2025
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
18 أكتوبر 2025
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
18 أكتوبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©