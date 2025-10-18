السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية تطور سفناً حربية مدعومة الذكاء الاصطناعي

18 أكتوبر 2025 09:32

 ذكر موقع "NextGenDefense" أن شركة "Hanwha Ocean" تعمل على تطوير سفن حربية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لصالح الأسطول الكوري الجنوبي.
وأشار الموقع إلى أن هياكل السفن الجديدة ستصمم لتكون متينة وخفيفة الوزن، وتتمتع ببصمة رادارية صغيرة للتخفي عن رادارات العدو، في حين سيتم تجهيزها بمجموعة واسعة من الأسلحة التي يمكنها التعامل مع أنواع التهديدات المختلفة مثل الصواريخ والطائرات والقذائف الموجة والطائرات الانتحارية المسيّرة.
وستكون السفن الجديدة شبيهة من حيث الحجم بالسفن القتالية التي تمتلكها كوريا الجنوبية حاليا، إلا أن أبرز ما يميزها تبعا للتسريبات هو برمجياتها المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتسهّل على الطواقم عمليات التحكم بمنظومات السفينة وأسلحتها.
وقال رئيس شركة "Hanwha Ocean": "مع تطور بيئة الأمن العالمي واحتدام المنافسة على الهيمنة البحرية الإقليمية، تحتاج كوريا الجنوبية إلى منصة قتالية بحرية جديدة لمواجهة هذه التحديات، وستوفر التقنيات التي ستحصل عليها السفن الجديدة، وتصميمها، لطواقمها أفضل وسائل الراحة خلال المهمات الطويلة".

 

المصدر: وام
كوريا الجنوبية
الذكاء الاصطناعي
