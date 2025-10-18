السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي: ترامب لم يحسم مسألة تسليم صواريخ توماهوك

زيلينسكي: ترامب لم يحسم مسألة تسليم صواريخ توماهوك
18 أكتوبر 2025 10:43

 ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يزال يأمل في موافقة الولايات المتحدة على تزويد بلاده بصواريخ توماهوك كروز بعيدة المدى، في أعقاب اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس الجمعة.
وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع شبكة إن.بي.سي التلفزيونية "تعمل فرقنا على تحقيق ذلك.
من الجيد أن الرئيس ترامب لم يقل لا، لكنه لم يقل نعم اليوم".
وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تعتمد على مثل تلك الأسلحة بعيدة المدى في الدفاع عن نفسها.
وأشار أيضا إلى أن صواريخ توماهوك تشكل قضية حساسة بالنسبة لموسكو معربا عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخشى من تسليمها إلى كييف.
وكان زيلينسكي قد سافر إلى واشنطن، سعيا للحصول على الموافقة على الصواريخ بعيدة المدى، والتي يمكن أن تسمح لأوكرانيا بالقيام بعمليات هجومية على نحو أكبر .
وظل ترامب متردداً منذ فترة طويلة بشأن تسليم أوكرانيا هذه الأسلحة، مبدياً استعداده لمناقشتها، لكنه أكد مراراً أن أميركا تحتاج أيضا إليها.
وفي أعقاب الاجتماع، لم يتضح بعد ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بصواريخ توماهوك. 

