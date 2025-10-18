السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ستارمر وزيلينسكي يشيدان باتصال "مثمر" بعد لقاء ترامب

ستارمر وزيلينسكي يشيدان باتصال "مثمر" بعد لقاء ترامب
18 أكتوبر 2025 11:35

أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتصال "مثمر" مع القادة الأوروبيين يوم الجمعة، بعد ساعات من لقاء الرئيس الأوكراني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وفي منشور على موقع "إكس"، دعا ستارمر إلى "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.
وقال "لقد أكدت مجددا التزامنا الثابت بأوكرانيا، وستواصل المملكة المتحدة إرسال المساعدات الإنسانية والدعم العسكري".
وأكدت الحكومة البريطانية أن ستارمر تحدث مع زيلينسكي "لتأكيد دعم المملكة المتحدة الحازم لأوكرانيا".
وقال متحدث باسم الحكومة إن الرجلين أكدا "التزامهما الثابت بأوكرانيا المستمر".

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: ترامب لم يحسم مسألة تسليم صواريخ توماهوك
ترامب يعلّق على ملابس زيلينسكي
المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
كير ستارمر
آخر الأخبار
«تحدي سحب خورفكان» للدراجات 25 أكتوبر
الرياضة
«تحدي سحب خورفكان» للدراجات 25 أكتوبر
اليوم 14:30
5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة القدرة بـ «الألعاب الآسيوية»
الرياضة
5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة القدرة بـ «الألعاب الآسيوية»
اليوم 14:19
أرشيفية
الأخبار العالمية
إجلاء الآلاف في الفلبين مع اقتراب العاصفة فينغشين
اليوم 14:13
وفاة عالم الفيزياء الصيني الفائز بجائزة نوبل عن 103 أعوام
الأخبار العالمية
وفاة عالم الفيزياء الصيني الفائز بجائزة نوبل عن 103 أعوام
اليوم 14:07
أموريم يطالب مانشستر يونايتد بـ «الصندوقين» أمام ليفربول!
الرياضة
أموريم يطالب مانشستر يونايتد بـ «الصندوقين» أمام ليفربول!
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©