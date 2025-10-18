السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المستشار الألماني: أوكرانيا تحتاج إلى خطة سلام

المستشار الألماني: أوكرانيا تحتاج إلى خطة سلام
18 أكتوبر 2025 13:34

أطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة شركائه الأوروبيين عن لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
ووصف المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس اجتماع ترامب وزيلينسكي بأنه "بناء" بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية، بما في ذلك المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
ورحب ميرتس وغيره من القادة الأوروبيين "بالتعاون الوثيق عبر المحيط الأطلسي" وشددوا على الحاجة الملحة إلى بذل الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا.
وقال ميرتس بعد الاتصال إن "أوكرانيا تحتاج الآن إلى خطة سلام". ووفقا لبيان من الحكومة الألمانية، تعهد الشركاء الأوروبيون بتعزيز الدعم لأوكرانيا.
وأضاف ميرتس أن "فولوديمير زيلينسكي يحظى بدعم كامل من ألمانيا وأصدقائنا الأوروبيين على الطريق إلى السلام"، مضيفا أن التنسيق قد تم بعد اجتماع زيلينسكي مع ترامب وسيتم مراقبة الخطوات التالية عن كثب.

أخبار ذات صلة
ألمانيا: ثمة أمل متجدد في سلام حقيقي ودائم في الشرق الأوسط
ألمانيا: نسعى لتنظيم مؤتمر مع مصر لإعادة إعمار غزة
المصدر: د ب أ
فريدريش ميرتس
آخر الأخبار
«تحدي سحب خورفكان» للدراجات 25 أكتوبر
الرياضة
«تحدي سحب خورفكان» للدراجات 25 أكتوبر
اليوم 14:30
5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة القدرة بـ «الألعاب الآسيوية»
الرياضة
5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة القدرة بـ «الألعاب الآسيوية»
اليوم 14:19
أرشيفية
الأخبار العالمية
إجلاء الآلاف في الفلبين مع اقتراب العاصفة فينغشين
اليوم 14:13
وفاة عالم الفيزياء الصيني الفائز بجائزة نوبل عن 103 أعوام
الأخبار العالمية
وفاة عالم الفيزياء الصيني الفائز بجائزة نوبل عن 103 أعوام
اليوم 14:07
أموريم يطالب مانشستر يونايتد بـ «الصندوقين» أمام ليفربول!
الرياضة
أموريم يطالب مانشستر يونايتد بـ «الصندوقين» أمام ليفربول!
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©