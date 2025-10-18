وفاة عالم الفيزياء الصيني الفائز بجائزة نوبل عن 103 أعوام

توفي، اليوم السبت، في بكين، عالم الفيزياء الصيني الحائز على جائزة نوبل، تشين نينج يانج، والذي كان أحد أكثر العلماء المؤثرين في الفيزياء الحديثة، عن 103 أعوام.

وقالت جامعة تسينجهوا المرموقة، حيث درس يانج وعمل أستاذا، في بيان إنه توفي جراء المرض بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

وجاء في البيان "البروفيسور يانج أحد أعظم علماء الفيزياء في القرن العشرين، حيث قدم إسهامات ثورية لتطور الفيزياء الحديث"، مشيدا بمساهمته في التطورات العلمية والتعليمية الصينية.

وفاز يانج بجائزة نوبل في عام 1957 مع تسونج-داو لي، لبحثهما في مجال ما يطلق عليها قوانين التكافؤ التي أدت إلى "اكتشافات مهمة فيما يتعلق بالجزيئات الابتدائية"، بحسب الموقع الإلكتروني لجائزة نوبل.

وكانا أول عالمين ولدا في الصين يفوزان بجائزة نوبل في الفيزياء.

واشتهر يانج، الذي يعرف أيضا باسم فرانك أو فرانكلين- بنظريته المسماة " يانج-ميلز" والتي طورها الفيزيائي الأميركي روبرت ميلز.



