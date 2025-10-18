السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إجلاء الآلاف في الفلبين مع اقتراب العاصفة فينغشين

أرشيفية
18 أكتوبر 2025 14:13

أجلت السلطات آلاف الأشخاص من جزيرة تقع في شرق الفلبين السبت مع اقتراب العاصفة المدارية فينغشين بحسب فرق الانقاذ فيما يخشى خبراء الأحوال الجوية من فيضانات ساحلية.
ونقل أكثر من تسعة آلاف شخص من سكان جزيرة كاتاندوانيس إلى مناطق أكثر أمانا على ما قال مكتب إدارة الكوارث.
وأصدرت حكومة محافظة كاتاندوانيس توجيهات إلى السلطات المحلية "لتفعيل خطط الإجلاء" التي تشمل المقيمين في "مناطق عالية المخاطر" ولا سيما السواحل والمناطق الخفيضة والمنحدرات التي قد تشهد حوادث انزلاقات تربة على ما قال مسؤول فرق الانقاذ جيري روبي لوكالة فرانس برس.
ويتوقع أن تمر عين العاصفة السبت قبالة سواحل الجزيرة البالغ عدد سكانها 270 ألف نسمة في منطقة بيكول مصحوبة برياح قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة.
أما في محافظتي سورسوغون وألباي المجاورتان فقد دعت السلطات إلى عمليات إخلاء وقائية.
وكل عام، تضرب الفلبين أو تقترب منها حوالي 20 عاصفة أو إعصاراً. وتكون عادة أفقر المناطق في البلاد الأكثر عرضة لتداعيات الكوارث الطبيعية.

