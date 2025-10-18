الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

غرامات انتظار تُغضب العاملين في الصحة البريطانية

غرامات انتظار تُغضب العاملين في الصحة البريطانية
18 أكتوبر 2025 15:16

 تشير بيانات جديدة إلى أن الآلاف من العاملين في جهاز الصحة الوطني البريطاني تلقوا غرامات توقيف السيارات بينما كانوا في أعمالهم.
وأظهرت البيانات التي حصل عليها برنامج "فاكت تشكينج"، الذي تقدمه القناة الرابعة، أن البيانات من 17 صندوق ائتمان تابعين لجهاز الصحة الوطنية تظهر أنه جرى فرض أكثر من 25 ألف غرامة بحق العاملين بجهاز الصحة الوطني خلال 2024.
وقال مديرو التمريض إن العاملين "يتلقون غرامات بانتظام بينما هم في ساعات العمل"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). ولم يتسن لكثير من المنظمات تقديم معلومات لأن أطرافا ثالثة تتعامل مع غرامات انتظار السيارات الخاصة بهم.
وقال آخرون إنهم لا يميزون بين غرامات العاملين أو الزوار. ودعت الكلية الوطنية للتمريض الحكومة إلى ضمان أن يحصل العاملين على "أماكن انتظار آمنة وبقيمة جيدة، أو وسائل انتقال".

المصدر: د ب أ
بريطانيا
