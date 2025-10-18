باكستان وأفغانستان تجريان مباحثات لتمديد الهدنة

يجري مسؤولون باكستانيون محادثات في قطر، اليوم السبت، مع نظرائهم الأفغان انتهاء هدنة أعادت مؤقتا الهدوء إلى الحدود لمدة يومين.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن "المحادثات ستركز على اتخاذ إجراءات فورية لإرساء السلام والاستقرار على امتداد الحدود الباكستانية الأفغانية".

وذكر التلفزيون الرسمي أن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف ورئيس جهاز الاستخبارات الجنرال عاصم مالك هما من بين أعضاء الوفد المتوجه إلى الدوحة.

وأكدت وزارة الدفاع في أفغانستان، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وصول وفد بقيادة وزير الدفاع محمد يعقوب إلى العاصمة القطرية.

وقال متحدث باسم الحكومة الأفغانية، اليوم السبت، إن كابول أصدرت أوامر لقواتها بالامتناع عن شن عمليات عسكرية جديدة "من أجل الحفاظ على كرامة وتماسك فريقها التفاوضي".

وأدت هدنة مؤقتة بين الجارتين، يوم الأربعاء الماضي، إلى توقف قتال استمر لأيام وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.