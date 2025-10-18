الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا

آثار معارك وقصف في دونتسك
18 أكتوبر 2025 17:23

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها سيطرت على قرية "بليشتيفكا" في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وتعلن روسيا باستمرار عن السيطرة على قرى وبلدات في أوكرانيا منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.
وأكدت روسيا، أمس الجمعة، أنها سيطرت على ثلاث بلدات في منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا.
وقال الجيش الروسي، عبر تطبيق "تلغرام"، إن قواته سيطرت على بلدتي "بيشتشاني" و"تيخي" في منطقة خاركيف، وعلى بلدة "بريفيليا" في منطقة دنيبروبتروفسك.
وتحرز القوات الروسية تقدما خاصة في شرق أوكرانيا.

المصدر: وكالات
