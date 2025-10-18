روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها سيطرت على قرية "بليشتيفكا" في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وتعلن روسيا باستمرار عن السيطرة على قرى وبلدات في أوكرانيا منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.

وأكدت روسيا، أمس الجمعة، أنها سيطرت على ثلاث بلدات في منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي، عبر تطبيق "تلغرام"، إن قواته سيطرت على بلدتي "بيشتشاني" و"تيخي" في منطقة خاركيف، وعلى بلدة "بريفيليا" في منطقة دنيبروبتروفسك.

وتحرز القوات الروسية تقدما خاصة في شرق أوكرانيا.



