الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: إيصال المساعدات إلى غزة "مهمة هائلة"

توم فليتشر يتفقد مساعدات متجهة إلى قطاع غزة
18 أكتوبر 2025 18:53

أكد توم فليتشر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم السبت، أن إدخال المساعدات الطارئة وتقديم الخدمات الأساسية في قطاع غزة، الذي يعاني ظروفا صعبة، "مهمة هائلة".
وصل فليشتر، وهو أول مسؤول أممي كبير يزور القطاع منذ توقف الحرب، إلى مدينة غزة ضمن قافلة من السيارات التابعة للأمم المتحدة، وسط أنقاض المنازل المدمرة.
وقال فليتشر، في حي الشيخ رضوان حيث عاين حجم الدمار "جئت إلى هنا قبل سبعة أو ثمانية أشهر. كانت غالبية هذه المباني لا تزال قائمة. أما الآن، فمن المروع للغاية رؤية جزء كبير من المدينة وقد تحول أرضا خلاء".
وأضاف "لدينا الآن خطة ضخمة مدتها 60 يوما لزيادة الإمدادات الغذائية، وتوزيع مليون وجبة يوميا، والبدء بإعادة بناء القطاع الصحي، وإقامة خيام لفصل الشتاء، وإعادة مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس".
وقال فليتشر، الذي دخل قطاع غزة أمس الجمعة، إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمامه "مهمة هائلة (...) لكننا مدينون بذلك للناس هنا الذين عانوا الكثير"، مضيفا "هناك عمل هائل يتعين القيام به".
ودعا برنامج الأغذية العالمي، أمس الجمعة، إلى فتح جميع المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل مع القطاع الفلسطيني "لإغراقه بالمواد الغذائية".
وينص الاتفاق المبرم على أنه "بمجرد قبول هذا الاتفاق، سيتم إيصال المساعدات بشكل كامل على الفور إلى قطاع غزة".

